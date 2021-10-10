سیاسة

نيجيرفان بارزاني للعراقيين: كلنا في قارب واحد

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني الانتخابات العراقية 2021 اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، عن أمله في أن تجلب الانتخابات التشريعية الخير والبركة على عموم العراق، مؤكدا في الوقت نفسه ان العراقيين كافة هم في مركب واحد.

وجاء تصريحات نيجيرفان بارزاني للصحفيين، بعد أن أدلى بصوته في الانتخابات العراقية في أحد مراكز الاقتراع في اربيل.

وقال نيجيرفان بارزاني "آمل أن تجلب هذه الانتخابات الخير والبركة على عموم العراق وأن يتوجه الجميع الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم".

وأشار رئيس الاقليم الى ان رسالته للعراقيين هي رسالة سلام وأخوة وأن يتعاون الجميع ويعملوا سوية من أجل نصرة العراق، وقال "كلنا في قارب واحد".

واكد أن الحكومة المقبلة ينبغي ان تعمل على تحسين الواقع الخدمي للمواطنين وذلك لتتمكن من إعادة الثقة بين الشعب والسلطة.

وشدد نيجيرفان بارزاني على اهمية حل كافة المشاكل والخلافات عبر الحوار، مشيرا الى ان إعادة فتح مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك كانت خطوة مهمة مشيرا الى اهمية تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

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