مجتمع

مقتل 15 شخصا ونجاة 7 آخرين في تحطم طائرة وسط روسيا

author_image سوار أحمد
صورة من الأرشيف لطائرة روسية من نوع أنتونوف إن-26 في روسيا- الصورة لفرانس 24
صورة من الأرشيف لطائرة روسية من نوع أنتونوف إن-26 في روسيا- الصورة لفرانس 24
العالم روسيا طائرة سقوط

أربيل (كوردستان 24)- قتل 15 شخصا الأحد في تحطم طائرة روسية وسط البلاد كانت تقل مظليين مدنيين، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، فيما تم إنقاذ سبعة أشخاص. وكان علن متن هذه الطائرة 23 شخصا.

لقي 15 شخصا الأحد مصرعهم في تحطم طائرة  من طراز إل-410 كانت تقل مظليين مدنيين في جمهورية تتارستان وسط روسيا، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ.

وقالت الوزارة في قناتها على تلغرام إنه "تم إنقاذ سبعة أشخاص" وانتشال 15 جثة.

وكانت الوزارة الروسية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد أن طائرة تقل مظليين مدنيين، تحطمت في وسط روسيا، مبدية مخاوف على مصير 16 من ركابها.

وتحطمت الطائرة قرابة الساعة 9:23 (6:23 ت غ) في جمهورية تتارستان، بحسب ما أفادت الوزارة على موقع تلغرام.

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