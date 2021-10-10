سیاسة

انتخابات العراق.. نسب الإقبال تتصاعد في "الساعات الحاسمة"

"نتوقع زيادة نسب الإقبال في الساعتين الأخيرتين".
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ستغلق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساءً
ستغلق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساءً
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسلو كوردستان 24، بارتفاع نسب إقبال الناخبين، بشكل طفيف، على مراكز الاقتراع  في عموم العراق ولا سيما إقليم كوردستان.

يأتي هذا في وقت قالت فيه الجامعة العربية إنها رصدت تزايداً في تدفق الناخبين إلى مراكز التصويت، وفقاً لفرق مراقبي بعثة الجامعة في العراق.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس فد الجامعة العربية السفير سعيد أبو علي قوله "نتوقع زيادة نسب الإقبال في الساعتين الأخيرتين".

وأدلى العراقيون منذ صباح اليوم بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، في وقت أكد فيه كثيرون إنهم سيقاطعونها بعد أن فقدوا الثقة في النخبة الحاكمة التي يتوقع أن تكتسح الانتخابات.

وستغلق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساءً.

ورصد مراسلو كوردستان 24 تدفقاً بطيئاً للناخبين نحو مراكز الاقتراع منذ السابعة صباحاً، وهو ما أكده أيضاً مراقبون يتولون مهمة مراقبة الانتخابات.

واستخدمت المساجد مكبرات الصوت لتشجيع العراقيين على التصويت. وحرص بعض العراقيين على الإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ عام 2003.

ويتنافس ما لا يقل عن 167 حزباً وأكثر من 3000 مرشح على مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعداً، وفقاً لمفوضية الانتخابات.

وكثيراً ما تعقب الانتخابات النيابية محادثات مطولة تستمر أشهراً عديدة بشأن تعيين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

 

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