سیاسة

"اللجنة الأمنية للانتخابات" تطلق نداءً قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع

"الإدلاء بالأصوات والمشاركة الفاعلة في الانتخابات هو استحقاق وطني فلا تضيعوا فرصة رسم مستقبل زاهر لبلدكم".
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ناخب في إقليم كوردستان - صورة: كوردستان 24
ناخب في إقليم كوردستان - صورة: كوردستان 24
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- دعت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات السبت العراقيين كافة إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع بسرعة للإدلاء بأصواتهم.

وجاء هذه الدعوة في نداء أطلق قبل نحو ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع بعدما رصد كثيرون مشاركة ضئيلة في الانتخابات.

وقالت اللجنة في بيان إنها تدعو "مواطنينا الكرام كافة في جميع محافظات البلاد إلى سرعة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار من يمثلهم في البرلمان العراقي القادم".

وأضافت أن "الإدلاء بالأصوات والمشاركة الفاعلة في الانتخابات هو استحقاق وطني فلا تضيعوا فرصة رسم مستقبل زاهر لبلدكم".

وأشارت اللجنة إلى أنها وفرت كل سبل وصول الناخب إلى مركزه الانتخابي بسهولة ويسر تماشيا مع خطتها الأمنية لتأمين نجاح العملية الديمقراطية.

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