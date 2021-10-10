المفوضية تغلق الصناديق وتعلن انتهاء الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية

أربيل (كوردستان 24)- انتهى الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية المبكرة فيما بدأت عمليات فرز الأصوات وسط ترقب لإعلان النتائج في غضون 24 ساعة.

وشمل الاقتراع العام أكثر 20 مليون ناخب، وقد جاء بعد يومين من الاقتراع الخاص الذي أدلى به أفراد الأجهزة الأمنية والنازحون ونزلاء السجون بأصواتهم.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان، أبوابها عند الساعة 7:00 أمام الناخبين وسط رقابة دولية.

ومثل الاقتراع الخاص، استمرت عملية التصويت في الاقتراع 11 ساعة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لكوردستان 24، إن الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتصويت "مبرمجة" للاغلاق في الساعة السادسة مساء.

ومنذ الصباح الباكر، رصد مراسلو كوردستان 24 تدفقاً بطيئاً للناخبين نحو مراكز الاقتراع منذ السابعة صباحاً، وهو ما أكده أيضاً مراقبون محليون ودوليون.

وذكر التلفزيون الرسمي أن نسبة الإقبال تصاعدت في الساعتين الأخيرتين.