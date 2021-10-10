بيان من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بعد انتهاء عملية الاقتراع

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بياناً بمناسبة انتهاء عملية الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية العراقية.

وفيما يلي نص البيان:

مع انتهاء عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب العراقي، أتقدم بخالص الشكر لمواطني إقليم كوردستان وسائر المناطق الكوردستانية خارج الإقليم، لمشاركتهم الفاعلة والواسعة في العملية الديمقراطية وشعورهم بالمسؤولية إزاء العملية السياسية والذود عن حقوقهم الدستورية.

كذلك أتوجّه بأسمى عبارات الامتنان للبيشمركة وقوى الأمن الداخلي عامة، لأداء مهامها في توفير بيئة هادئة وآمنة خلال عملية التصويت وحماية مراكز الاقتراع، كما لا يسعني إلا أن أثني على جهود موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإنجاز واجبهم بمهنية، غير أن ما يدعو للأسف أن المشاكل الفنية التي حدثت في العديد من مراكز الاقتراع والمحطات حرمت الكثيرين من حق التصويت.

وفي بعض الأماكن، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، منعت مجاميع مسلحة خارجة عن القانون الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، وهو ما يشكل مصدر قلق واستياء عميق وانتهاك لمبادئ الديمقراطية والحق في حرية المشاركة في عملية الاقتراع.

وتحدثت هاتفياً عصر اليوم، مع رئيس الوزراء الاتحادي السيد مصطفى الكاظمي وهنأته على إيفائه بوعده بإجراء الانتخابات المبكرة وإنجاحها. واتفقنا على أهمية التحقيق والمتابعة بشأن المشاكل التي حدثت خلال عملية التصويت بصورة شفافة وبتوقيتات محددة ومناسبة. وإنني واثق من قدرة رئيس الوزراء على إدارة مرحلة تصريف الأعمال على نحو جيد، وسوف نكون داعمين ومساندين بهذا الصدد.

والآن، وبعد انتهاء العملية الانتخابية، ستبدأ مرحلة جديدة آمل خلالها من المرشحين الذين نالوا ثقة مواطني كوردستان ليكونوا أعضاءً بمجلس النواب، العمل معاً وبصوت واحد دفاعاً عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وترسيخ الثقافة الديمقراطية واحترام مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق في إدارة السلطة الاتحادية في العراق.

وختاماً، أتطلع إلى أن يضع ممثلو إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية في مجلس النواب العراقي صراعاتهم الداخلية جانباً، والعمل صفاً متراصاً وبموقف موّحد، لتعزيز مكانة إقليم كوردستان في العراق الاتحادي وضمان الحقوق الدستورية للكوردستانيين، وسنكون بهذا الصدد على تواصل مع جميع الأطراف.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

10 تشرين الأول (أكتوبر) 2021