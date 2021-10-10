سیاسة

دبي تضبط 500 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة 136 مليون دولار

author_image Kurdistan24 اربیل
أوقف شخص من بلد شرق أوسطي
أوقف شخص من بلد شرق أوسطي
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة إمارة دبي ضبط 500 كيلوغرام من الكوكايين تناهز قيمتها 136 مليون دولار.

وقالت الشرطة في بيان إن شرطة دبي أحبطت مؤخراً محاولة لتهريب 500 كيلوغرام من الكوكايين إلى الإمارات بهدف بيعها.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن مكان العملية وتاريخها.

وأضافت الشرطة أن "500 كيلوغرام من الكوكايين والتي تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم... (وصلت) مخبأة في حاوية".

وأوقف شخص من بلد شرق أوسطي يشتبه في أنه عمل كوسيط في تنظيم إجرامي دولي، بحسب المصدر نفسه.

وتعلن جمارك دبي بانتظام عن ضبط مخدرات في الإمارة التي تطبق فيها قوانين صارمة لمكافحة المخدرات.

ويعاقب على الاتجار بالمخدرات بالإعدام، وغالباً ما يتم تخفيف العقوبة إلى السجن مدى الحياة.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف