دبي تضبط 500 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة 136 مليون دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة إمارة دبي ضبط 500 كيلوغرام من الكوكايين تناهز قيمتها 136 مليون دولار.

وقالت الشرطة في بيان إن شرطة دبي أحبطت مؤخراً محاولة لتهريب 500 كيلوغرام من الكوكايين إلى الإمارات بهدف بيعها.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن مكان العملية وتاريخها.

وأضافت الشرطة أن "500 كيلوغرام من الكوكايين والتي تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم... (وصلت) مخبأة في حاوية".

وأوقف شخص من بلد شرق أوسطي يشتبه في أنه عمل كوسيط في تنظيم إجرامي دولي، بحسب المصدر نفسه.

وتعلن جمارك دبي بانتظام عن ضبط مخدرات في الإمارة التي تطبق فيها قوانين صارمة لمكافحة المخدرات.

ويعاقب على الاتجار بالمخدرات بالإعدام، وغالباً ما يتم تخفيف العقوبة إلى السجن مدى الحياة.