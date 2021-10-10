سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تيار الحكمة الوطني

خلال الاتصال الهاتفي، تباحث الجانبان حول عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي
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مسرور بارزاني وعمار الحكيم - صورة ارشيفية
مسرور بارزاني وعمار الحكيم - صورة ارشيفية
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، اتصالاً هاتفياً من رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.

وخلال الاتصال الهاتفي، تباحث الجانبان حول عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي، وأعربا عن سعادتهما لإجراء العملية بأجواء سلمية وآمنة، كذلك عبّرا عن أملهما بأن تحقق نتيجة الانتخابات مصلحة مختلف المكونات وجميع الشعوب العراقية، بما يضمن استقرار الوضع في العراق.

 

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