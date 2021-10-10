صحة وبیئة

كورونا يسجل قفزة جديدة بأعداد الإصابات والوفيات في إقليم كوردستان

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان الموقف الوبائي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد تسجيل قفزة جديدة بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

إجمالي الإحصاءات

1. الفحوصات: (5651 فحصاً جديداً)

• (2849) أربيل

• (1140) السليمانية

• (1443) دهوك

• (48) حلبجة

• (171) كرميان

• (0) رابرين

2. الإصابات: (1096 إصابة جديدة)

• (488) أربيل

• (446) السليمانية

• (127) دهوك

• (9) حلبجة

• (26) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (1866 شفاء جديد)

• (680) أربيل

• (446) السليمانية

• (653) دهوك

• (32) حلبجة

• (43) كرميان

• (12) رابرين

4. الوفيات: (15 وفاة)

• (3) أربيل

• (5) السليمانية

• (5) دهوك

• (2) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الإحصائية العامة:

المحجورون: 21871   

الفحوصات: 3204933       

الإصابات: 343230     

الشفاء: 313608        

الراقدون: 23603 

الوفيات: 6019            

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