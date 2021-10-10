كورونا يسجل قفزة جديدة بأعداد الإصابات والوفيات في إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد تسجيل قفزة جديدة بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
إجمالي الإحصاءات
1. الفحوصات: (5651 فحصاً جديداً)
• (2849) أربيل
• (1140) السليمانية
• (1443) دهوك
• (48) حلبجة
• (171) كرميان
• (0) رابرين
2. الإصابات: (1096 إصابة جديدة)
• (488) أربيل
• (446) السليمانية
• (127) دهوك
• (9) حلبجة
• (26) كرميان
• (0) رابرين
3. الشفاء: (1866 شفاء جديد)
• (680) أربيل
• (446) السليمانية
• (653) دهوك
• (32) حلبجة
• (43) كرميان
• (12) رابرين
4. الوفيات: (15 وفاة)
• (3) أربيل
• (5) السليمانية
• (5) دهوك
• (2) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الإحصائية العامة:
المحجورون: 21871
الفحوصات: 3204933
الإصابات: 343230
الشفاء: 313608
الراقدون: 23603
الوفيات: 6019