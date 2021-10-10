عاصفة تضرب جزيرة يونانية اجتاحتها حرائق غابات قبل أسابيع

أربيل (كوردستان 24)- ضربت عاصفة الأحد جزيرة إيفيا اليونانية ما تسبب بفيضانات اجتاحت المنازل وقطعت الطرق، وذلك بعد أسابيع قليلة على حرائق كبيرة أتت على مساحات حرجية وأراض زراعية فيها.

والعاصفة التي أطلقت عليها الأرصاد الجوية اليونانية تسمية "أثينا"، ألحقت "ضررا هائلا" بشبكة الطرق قرب القريتين الساحليتين آيا نابا وبساروبولي، وفق ما أفاد مسؤول محلي التلفزيون الرسمي "اي.ار.تي".

وقال جورج كيلايديتيس، نائب حاكم منطقة وسط اليونان لمنطقة إيفيا، في تصريح للقناة التلفزيونية الرسمية إن "الفيضانات اجتاحت عشرات المنازل... وفاضت مجاري الأنهر (على الرغم من أن هطول) الأمطار استمر ساعتين فقط. إنه مؤشر إلى أن الشتاء المقبل سيكون قاسيا جدا".

ولم ترد على الفور أي تقارير عن أشخاص عالقين في منازلهم أو سياراتهم، بحسب المتحدث.

وفي تموز/يوليو وآب/أغسطس اجتاحت حرائق غابات جزيرتي إيفيا ورودوس اليونانيتين ومساحات حرجية تقع إلى شمال أثينا وجنوبها الشرقي وأنحاء من أرخبيل بيلوبونيز.

ودفعت تلك الحرائق إلى إجلاء المئات. وقضى من جرائها ثلاثة أشخاص وسجّلت إصابات عدة، بعضها خطرة.

وشاركت قوة دولية لمكافحة الحرائق من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في جهود السيطرة على النيران التي أتت على أكثر من مئة ألف هكتار.

وقالت الحكومة إن الكارثة سببها موجة حر شهدتها البلاد هي الأسوأ منذ عقود.

المصدر: أ ف ب