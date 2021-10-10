سیاسة

الحزب الديمقراطي يكتسح نتائج الانتخابات في إقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها

يتوقع أن يحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على مقاعد في باقي المحافظات
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انصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني في احتفال سابق
انصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني في احتفال سابق
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت إحصاءات غير رسمية من مراقبين سياسيين اكتساح مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني لنتائج الانتخابات في إقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها.

وبحسب الإحصاءات غير الرسمية والتي اطلعت عليها كوردستان 24، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضمِن نحو 27 مقعداً في البرلمان الاتحادي.

ووفق ما أفاد به المراقبون فإن الحزب الديمقراطي ظفر بثمانية مقاعد في أربيل، وتسعة مقاعد في دهوك، ومقعد واحد في السليمانية، ومقعد إلى اثنين في كركوك، وستة إلى سبعة مقاعد في نينوى.

ويتوقع أن يحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على مقاعد في باقي المحافظات، حيث له مرشحون في الأنبار وكربلاء وواسط وغيرها.

 

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