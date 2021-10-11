المفوضية العليا تعلن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق صباح الاثنين، ان نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية العراقية، بلغت 41 بالمئة، ما يعني أن نسبة المقاطعة تجاوزت تلك التي سجلت عام 2018.

وقالت المفوضية إن هذه النسبة احتسبت من "مجموع المحطات المستلمة والبالغة نسبتها 94 بالمئة" من مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن عدد المصوتين الأولي بلغ أكثر من 9 ملايين شخص.

وجاءت نسبة المشاركة في مدينة دهوك الأعلى بين مختلف المدن العراقية بنسبة 54بالمئة، وجاءت محافظة صلاح الدين في المرتبة الثانية بنسبة 48 بالمئة

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، حثت الأحد، انتظار النتائج المعلنة منها حصراً، مشيرة إلى أن ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة "غير دقيق".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية حسن سلمان، قوله، إن "كل ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة حالياً غير دقيق ويجب انتظار النتائج المعلنة من قبل المفوضية حصرا".

وأضاف أنه "لا يمكن حالياً الوصول للنتائج أو الإحاطة بها لأنها تأتي بطريقة سرية جداً، ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل المفوضية حصراً ويجب انتظار الإعلان الرسمي".

وأُغلقت، مساء الأحد، صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.

وشهدت عملية الاقتراع الإلكترونية بعض المشاكل التقنية، مثل أعطال في بعض الأجهزة قالت السلطات إنه تمت معالجتها، وصعوبات بمسح بصمات بعض الناخبين وعمل بعض البطاقات الانتخابية، كما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس.