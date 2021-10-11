خلية الإعلام تعلن تفاصيل اعتقال "نائب البغدادي"

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الإعلام الامني يوم الاثنين، تفاصيل اعتقال نائب ابو بكر البغدادي، وذلك بعد ان اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية مصطفى الكاظمي، اعتقاله في وقت سابق من اليوم.

وذكرت الخلية في بيان "بالتزامن مع العرس الانتخابي، نزف إلى شعبنا الكريم بشرى اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش الإرهابي سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري الملقب بأبو آسيا وأبو عبدالقادر الزبيدي".

وتابعت "تم اعتقال المجرم بعمل نوعي من قبل قواتنا الباسلة في جهاز المخابرات الوطني، وبعملية خاصة خارج الحدود"، مؤكدة ان "المجرم يعد أحد أهم المطلوبين دوليا وهو مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم الارهابي ومقرب من زعيم التنظيم الحالي، المجرم عبدالله قرداش".

واضافت الخلية ان "سامي شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم الإرهابي، من بينها شغل منصب نائب الإرهابي، المقبور أبوبكر البغدادي، كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم ونائب والي دجلة"، لافتة الى ان "التنظيم واجه ضربات كبيرة في الفترة الأخيرة، من خلال اعتقال وقتل عدد من أهم قياداته وأمرائه، وبما يعزز أمن البلاد ويمنع التنظيم من القيام بأعماله الإجرامية في العراق".