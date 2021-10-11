سیاسة

مكافحة الإرهاب يوجه رسالة لمواطني اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- وجه جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان اليوم الاثنين، رسالة الى مواطني الاقليم دعاهم فيها الى عدم إطلاق العيارات النارية عند الاحتفال بنتائج الانتخابات النيابية التي جرت يوم امس الاحد.

وجاء في البيان "عند الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، لا تلجأوا إلى إطلاق النار بأي شكل من الأشكال للتعبير عن سعادتكم، فهذه الظاهرة غير حضارية وغير مرغوب فيها، وتشكل في الوقت نفسه تهديدا لحياة المواطنين وتسفر عن حوادث كارثية".

وطالب البيان مواطني الاقليم بالالتزام بالإجراءات الامنية كما التزموا بالمبادئ التوجيهية خلال الانتخابات.

وقال البيان "نأمل أن تكون سعادتكم دائمة لكن حين التعبير عنها الجأوا الى الطرق الحضارية، وعلى الجميع عدم اللجوء الى إطلاق العيارات النارية للحفاظ على سلامة الجميع.

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