الولايات المتحدة وبريطانيا تحذران رعاياهما من تهديد أمني لفنادق كابول

أربيل (كوردستان 24)- حذرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الاثنين رعاياهما من التواجد داخل فنادق في العاصمة كابول بسبب "تهديدات أمنية" في المنطقة، خاصة فندق "سيرينا" المعروف. ويأتي ذلك بعدما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير دام وقع في مدينة قندوز.

من جانبها أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنه "على المواطنين الأمريكيين المتواجدين في أو قرب فندق سيرينا المغادرة فورا"، مشيرة إلى "تهديدات أمنية" في المنطقة.

وأما الخارجية البريطانية، فحدثت إرشاداتها بشأن عدم السفر إلى أفغانستان بالإشارة إلى أنه "في ضوء المخاطر المتزايدة ننصحكم بعدم البقاء في فنادق، خصوصا في كابول (مثل فندق سيرينا)".

ويعتبر "سيرينا" الفندق الفخم الأكثر شهرة في كابول، حيث كان يتردد إليه الأجانب بشكل كبير قبل سقوط المدينة في أيدي طالبان قبل ثمانية أسابيع. ويذكر أنه سبق وأن تعرض مرتين لاعتداءات نفذها متطرفون.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوجيهات الجديدة تأتي بعدما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير وقع في مدينة قندوز (شمال) واستهدف مسجدا أثناء صلاة الجمعة، في هجوم يعد الأكثر دموية منذ أن غادرت القوات الأمريكية البلاد في آب/اغسطس.