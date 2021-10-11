سیاسة

بالأرقام.. مفوضية الانتخابات تعلن نسب التصويت في الانتخابات العراقية

author_image سوار أحمد
العراق مفوضية الانتخابات نسب التصويت العراق

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المفوضية  العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين، نسبة التصويت لانتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة 2021.

وذكرت المفوضية ان نسب التصويت بلغت كالتالي:

1- بلغت نسبة التصويت الاولية 41%  من مجموع المحطات المستلمة والبالغة (94%)

2- بلغ عدد المصوتين للمحطات المستلمة (9,077,779) .

3- بلغ عدد الشكاوى للتصويت  الخاص (16) شكوى فيما بلغ عدد الشكاوى للتصويت العام (58) شكوى .

4- بلغت نسبة التصويت في المحافظات كما يلي :-

البصرة          40%

ميسان          43%

القادسية          42%

ذي قار          42%

النجف          41%

المثنى           44%

بغداد- الرصافة    31%

بغداد- الكرخ  34%

كربلاء           44%

بابل                  46%

ديالى          46%

الانبار          43%

واسط          44%

دهوك          54%

اربيل                 46%

السليمانية  37%

صلاح الدين 48%

كركوك         44%

نينوى         42%

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