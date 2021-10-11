بالأرقام.. مفوضية الانتخابات تعلن نسب التصويت في الانتخابات العراقية
أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين، نسبة التصويت لانتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة 2021.
وذكرت المفوضية ان نسب التصويت بلغت كالتالي:
1- بلغت نسبة التصويت الاولية 41% من مجموع المحطات المستلمة والبالغة (94%)
2- بلغ عدد المصوتين للمحطات المستلمة (9,077,779) .
3- بلغ عدد الشكاوى للتصويت الخاص (16) شكوى فيما بلغ عدد الشكاوى للتصويت العام (58) شكوى .
4- بلغت نسبة التصويت في المحافظات كما يلي :-
البصرة 40%
ميسان 43%
القادسية 42%
ذي قار 42%
النجف 41%
المثنى 44%
بغداد- الرصافة 31%
بغداد- الكرخ 34%
كربلاء 44%
بابل 46%
ديالى 46%
الانبار 43%
واسط 44%
دهوك 54%
اربيل 46%
السليمانية 37%
صلاح الدين 48%
كركوك 44%
نينوى 42%