ثلاثة خبراء يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الاثنين، فوز كل من ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغويدو إمبينز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021، موضحة في بيان أنه تم اختيارهم لـ"إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية" وتقديمهم "أفكارا مبتكرة حول سوق العمل".

وهذه هي آخر جوائز نوبل هذا العام ويتقاسم الفائزون بها مبلغا قدره عشرة ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).

وأوضحت اللجنة أن الجائزة تكافئ الخبراء الثلاثة على "إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية" وتقديمهم "أفكارا مبتكرة حول سوق العمل".

واضافت إنه تم تكريم الباحثين لتزويدهم "برؤى جديدة حول سوق العمل" وإظهار "الاستنتاجات حول السبب والنتيجة التي يمكن استخلاصها من التجارب الطبيعية".

وجائزة نوبل للاقتصاد توصف أحيانا بـ"نوبل الزائف" إذ استحدثها بنك السويد للعلوم الاقتصادية بعد أكثر من ستين عاما من الجوائز الخمس الأخرى (الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام)، هي الوحيدة التي لم تكن واردة في وصية المخترع السويدي للديناميت.