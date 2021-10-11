سیاسة

مقتدى الصدر يدعو الى الإسراع في إعلان نتائج الانتخابات

author_image سوار أحمد
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
العراق مقتدى الصدر الانتخابات النتائج

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، إلى الإسراع في إعلان نتائج الانتخابات والنظر في الطعون القانونية، مؤكدا أن تياره سيتقبل النتائج بكل رحابة صدر.

ونشر الصدر على حسابه في موقع تويتر "مما لا ينبغي إنكاره، هو جهود المفوضية العليا القائمة على الانتخابات وما أبدته من مهنية وجهد كبير".

وتابع "إننا في نفس الوقت نشد على يد المفوضية للإسراع في إعلان النتائج والنظر في الطعون القانونية لتبعد كل الفرص عن المتربصين بالعملية السياسية ومحاولات التزوير أو تعطيل العملية من خلال بعض الأفعال غير القانونية".

واضاف زعيم التيار الصدري "كما أننا سنذعن لأي إعلان يتم من قبلها وسنتقبله برحابة صدر ولن نلجأ لأي شيء لا يكون وفق الشرع والقانون بل وحفظ السلم الأهلي ووفق التطلعات الديمقراطية".

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