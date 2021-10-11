تفجير يهز عفرين ويخلف قتلى وجرحى

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاثنين، ان سيارة مفخخة انفجرت في مدينة عفرين بشمال حلب، ليخلف الانفجار عددا من القتلى والجرحى.

وقال المرصد انه وصلت جثث متفحمة لأشخاص مجهولي الهوية قتلوا بانفجار السيارة المفخخة، الى المستشفيات في عفرين.

وارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي ضرب عفرين الى 6 بينهم عناصر في الفصائل الموالية لتركيا، إضافة إلى إصابة 12 شخص بينهم طفلان بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

ووفقًا للمصادر فإن التفجير وقع بالقرب من سوق الهال عند دوار كاوا وسط المدينة، حيث يتواجد مقر عسكري لجيش الإسلام، دون معرفة هوية القتلى والجرحى فيما إذا كانوا من عناصر الفصائل الموالية لتركيا أو من المدنيين.