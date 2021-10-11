المفوضية تعلن نتائج الانتخابات في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل قليل، النتائج الابتدائية للانتخابات التشريعية في محافظة اربيل.

وبحسب الاحصاءات التي أعلنتها المفوضية فإن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني نهرو رواندزي قد حصل على اعلى نسبة من الاصوات، مؤكدة ان المرشحين الاربعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد فازوا بمقاعد نيابية.

والأصوات في الدائرة الأولى لأربيل على الشكل التالي:

نهرو محمد روانزي 29.649 صوتا

سيبان عزيز 25.333 صوتا

محمد صديق 24.128 صوتا

جوان عبد الله 9174 صوتا

اما الاصوات في الدائرة الثانية لأربيل فهي على الشكل التالي:

خضر منتك 17992 صوتا

كوردو عمر 13846 صوتا

آمانج محمود هركي 15882 صوتا

وزيرة احمد 18459 صوتا

اما الاصوات في الدائرة الثالثة لأربيل فهي على الشكل التالي:

ريبوار هادي 17202 صوتا

فيان عبد العزيز 11063 صوتا

ليلى اكرم 7078 صوتا

اما الاصوات في الدائرة الرابعة لأربيل فهي على الشكل التالي:

محمد اسماعيل 17913 صوتا

صباح صوحبي 12404 صوتا

مريوان قرني 15118 صوتا

نهلة قادر 9995 صوتا

أما في كركوك فقد اعلنت المفوضية اصوات الدوائر الانتخابية في المحافظة، وكانت النتائج في الدائرة الاولى على الشكل التالي:

شاخوان عبد الله 31548

أوميد محمد 19489صوتا

ديلان غفور 18173 صوتا

صباح حبيب13243 صوتا