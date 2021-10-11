المفوضية تعلن نتائج الانتخابات في اربيل
أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل قليل، النتائج الابتدائية للانتخابات التشريعية في محافظة اربيل.
وبحسب الاحصاءات التي أعلنتها المفوضية فإن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني نهرو رواندزي قد حصل على اعلى نسبة من الاصوات، مؤكدة ان المرشحين الاربعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد فازوا بمقاعد نيابية.
والأصوات في الدائرة الأولى لأربيل على الشكل التالي:
نهرو محمد روانزي 29.649 صوتا
سيبان عزيز 25.333 صوتا
محمد صديق 24.128 صوتا
جوان عبد الله 9174 صوتا
اما الاصوات في الدائرة الثانية لأربيل فهي على الشكل التالي:
خضر منتك 17992 صوتا
كوردو عمر 13846 صوتا
آمانج محمود هركي 15882 صوتا
وزيرة احمد 18459 صوتا
اما الاصوات في الدائرة الثالثة لأربيل فهي على الشكل التالي:
ريبوار هادي 17202 صوتا
فيان عبد العزيز 11063 صوتا
ليلى اكرم 7078 صوتا
اما الاصوات في الدائرة الرابعة لأربيل فهي على الشكل التالي:
محمد اسماعيل 17913 صوتا
صباح صوحبي 12404 صوتا
مريوان قرني 15118 صوتا
نهلة قادر 9995 صوتا
أما في كركوك فقد اعلنت المفوضية اصوات الدوائر الانتخابية في المحافظة، وكانت النتائج في الدائرة الاولى على الشكل التالي:
شاخوان عبد الله 31548
أوميد محمد 19489صوتا
ديلان غفور 18173 صوتا
صباح حبيب13243 صوتا