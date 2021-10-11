سیاسة

الكاظمي يتلقى تهنئة من نظيره اللبناني بمناسبة نجاح الانتخابات

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ميقاتي
ميقاتي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الإثنين اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وأفاد مكتب للكاظمي أن ميقاتي عبّر في الاتصال الهاتفي عن "تهنئة لبنان حكومةً وشعباً للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية".

وأعرب الكاظمي عن شكره وتقديره لمشاعر الشعب اللبناني الشقيق، ومواقف حكومته، ووجّه الدعوة إلى ميقاتي لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة، بحسب تعبير البيان.

وتمنى ميقاتي خلال الاتصال الهاتفي "مزيداً من التقدم والازدهار للشعب العراقي"، مثمّناً "نجاح" حكومة الكاظمي في تنظيم الانتخابات "وأن تكون هذه المناسبة خطوة أخرى على طريق الرفاه، والتطوّر، وتدعيم استقرار العراق"، طبقاً لما أورده البيان.

 

 

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