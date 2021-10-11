سیاسة

المفوضية تعلن النتائج الأولية للانتخابات في عموم العراق

تشير النتائج الأولية من إلى ظهور قوي للتحالف الذي يقوده مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي
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ناخبة عراقية - صورة: فرانس برس
ناخبة عراقية - صورة: فرانس برس
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية الاثنين عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد وشارك فيها 41 بالمئة من الناخبين.

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وتشير النتائج الأولية من إلى ظهور قوي للتحالف الذي يقوده مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

النتائج حسب المحافظات

النتائج الاولية لمحافظة دهوك 

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النتائج الاولية لمحافظة أربيل

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النتائج الاولية لمحافظة كركوك

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النتائج الاولية لمحافظة المثنى 

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النتائج الاولية لمحافظة ديالى

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النتائج الاولية لمحافظة النجف

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النتائج الاولية لمحافظة كربلاء

 

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النتائج الاولية لمحافظة ميسان

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النتائج الاولية لمحافظة القادسية

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