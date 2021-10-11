"صبري ينفد".. أردوغان يلوح بـ"تحرك سريع" في شمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- لوح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الإثنين بـ"اتخاذ الاجراءات اللازمة" للقضاء سريعا على التهديدات ضد قواته، بعد الهجمات الأخيرة التي شنت ضدها في شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي عند خروجه من اجتماع الحكومة "نحن مصممون على القضاء بأنفسنا على التهديدات القادمة من سوريا" مشيرا الى ان "صبره ينفد".

ولقي ستة أشخاص مصرعهم بينهم مدنيون، الإثنين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في شمال سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد مدينة عفرين ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال سوريا بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وغالباً ما تتّهم أنقرة مقاتلي وحدات حماية الشعب بالوقوف خلفها.

وتابع اردوغان أن "الهجمات الأخيرة والمضايقات التي تستهدف قوات الشرطة التابعة لنا بلغت أقصى حدها"، موضحا "سنتخذ الاجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "صبرنا ينفد بشأن هذه المناطق في سوريا التي تنطلق منها الهجمات الإرهابية التي تستهدف بلادنا".

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.