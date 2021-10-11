أول تعليق للكاظمي بعد إعلان نتائج الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- علق رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم أمس.

وقال الكاظمي على حسابه في تويتر "أقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما أهنئ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، الذي نتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة".

وأعلنت مفوضية الانتخابات نتائج الاقتراع الأولية وأظهرت تقدم التحالف الذي يقوده الصدر ويليه تحالف تقدم ثم دولة القانون فالحزب الديمقراطي الكوردستاني.