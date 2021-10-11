سیاسة

الرئيس بارزاني يصدر بياناً بشأن نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي

"ينبغي أن يكون فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني دافعاً للمسؤولين وكوادر الحزب وأعضائه لتقديم أفضل الخدمات للشعب"
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الرئيس مسعود بارزاني بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات العراقية - صورة: كوردستان 24
الرئيس مسعود بارزاني بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات العراقية - صورة: كوردستان 24
کوردستان انتخابات العراق 2021 الرئيس بارزاني كوردستان العراق

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني الاثنين بياناً هنأ فيه شعب كوردستان بنجاح الانتخابات التشريعية العراقية وتفوق الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال الرئيس بارزاني في بيان "أتقدم بخالص التهاني إلى شعب كوردستان بمناسبة نجاح عملية الانتخابات النيابية العراقية ونجاح الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

كذلك هنأ كوادر وأعضاء ومؤازري الحزب الديمقراطي، مشيراً إلى أنهم حققوا النجاح الكبير للحزب الديمقراطي ونهجه وأراحوا أرواح الشهداء.

وأشار الرئيس بارزاني إلى أن نجاح الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات يعني نجاح المبادئ والقيم التي يقوم عليها نضال شعب كوردستان، مؤكداً أن فوز الحزب "رسالة إلى جميع الأطراف بأن شعب كوردستان لن يتخلى عن تاريخه وقيمه".

وتابع "ينبغي أن يكون فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني دافعاً للمسؤولين وكوادر الحزب وأعضائه لتقديم أفضل الخدمات للشعب، وأن لا ينسوا نصيحة البارزاني القيمة والتي مفادها ´لا تكونوا مغرورين بالفوز، ولا يخيب أملكم بالإخفاق´".

ووجّه الرئيس بارزاني شكره إلى مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية وجميع الجهات المعنية في إقليم كوردستان والعراق الاتحادي على تفانيهم وتعبهم الذي أدى إلى نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي.

وزاد "كذلك نقدر دور السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في إجراء الانتخابات".

وأوضح الرئيس بارزاني أن نجاح الانتخابات هو نجاح لإدارة الشعب والديمقراطية، وأعرب عن أمله بأن تتوحد الأحزاب الكوردستانية صفاً واحداً، وتمنى بأن تعمل جميع الأطراف سويةً من أجل هدف مشترك يصب في المصلحة العليا لكوردستان والدفاع عن حقوق ومنجزات شعب كوردستان، وبناء العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي على أساس الشراكة الحقيقية.

واختتم الرئيس بارزاني بيانه بالقول "مرة أخرى اشكر شعب كوردستان، وأخص بالذكر الإخوة والأخوات الصامدين والمخلصين في كركوك قلب كوردستان".

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