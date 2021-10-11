سیاسة

فؤاد حسين يلتقي نظيره السعودي في بلغراد

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الصربيّة بلغراد.

جاء ذلك على هامش مُشاركته في اجتماع الذكرى الـ60 للمُؤتمر الأول لدول عدم الانحياز.

وبحسب بيان للخارجية العراقية فقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين، وكذلك التطورات السياسيَّة في المنطقة.

وأكَّد حسين على استمرار العراق في مساعيه ومُبادراته الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة وتطبيع العلاقات ما بين دولها.

وفي جانب آخر قدم الوزير ايجازاً عن سير العمليّة الانتخابيّة التي جرت يوم أمس في العراق والتي سارت بشكل آمن وديمقراطيّ، ومدى أهميتها للشعب العراقيّ.

من جانبه أكَّد وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان على دعم المملكة للعراق، مُتمنياً للعراق وشعبه التقدم والرفاهية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف