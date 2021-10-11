فؤاد حسين يلتقي نظيره السعودي في بلغراد

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الصربيّة بلغراد.

جاء ذلك على هامش مُشاركته في اجتماع الذكرى الـ60 للمُؤتمر الأول لدول عدم الانحياز.

وبحسب بيان للخارجية العراقية فقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين، وكذلك التطورات السياسيَّة في المنطقة.

وأكَّد حسين على استمرار العراق في مساعيه ومُبادراته الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة وتطبيع العلاقات ما بين دولها.

وفي جانب آخر قدم الوزير ايجازاً عن سير العمليّة الانتخابيّة التي جرت يوم أمس في العراق والتي سارت بشكل آمن وديمقراطيّ، ومدى أهميتها للشعب العراقيّ.

من جانبه أكَّد وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان على دعم المملكة للعراق، مُتمنياً للعراق وشعبه التقدم والرفاهية.