سیاسة

مسرور بارزاني يهنئ المرشحين الفائزين: دافعوا عن مصالحنا الوطنية في بغداد

"أتطلع إلى العمل معكم جميعاً في إقليم كوردستان والعراق، وأحثكم على الدفاع عن مصالحنا الوطنية أثناء الذهاب إلى بغداد".
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاثنين جميع المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه في موقع تويتر قائلاً "أهنئ جميع البرلمانيين الجدد على حملتهم التي خاضوها بصورة جيدة".

وتابع "إن عمليتنا الديمقراطية أقوى نتيجة عملكم".

وأضاف "أتطلع إلى العمل معكم جميعاً في إقليم كوردستان والعراق، وأحثكم على الدفاع عن مصالحنا الوطنية أثناء الذهاب إلى بغداد".

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