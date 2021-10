مسرور بارزاني يهنئ المرشحين الفائزين: دافعوا عن مصالحنا الوطنية في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاثنين جميع المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه في موقع تويتر قائلاً "أهنئ جميع البرلمانيين الجدد على حملتهم التي خاضوها بصورة جيدة".

وتابع "إن عمليتنا الديمقراطية أقوى نتيجة عملكم".

وأضاف "أتطلع إلى العمل معكم جميعاً في إقليم كوردستان والعراق، وأحثكم على الدفاع عن مصالحنا الوطنية أثناء الذهاب إلى بغداد".

I congratulate all the new parliamentarians for a well fought campaign. Our democratic process is stronger because of your service.



I look forward to working with you all in the Kurdistan Region and Iraq, and urge you to defend our national interests as you go to Baghdad- mb.