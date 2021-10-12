ریاضة

ألمانيا أول المتأهلين إلى كأس العالم بعد فوزها على مقدونيا الشمالية

author_image سوار أحمد
المانيا ومقدونيا الشمالية
المانيا ومقدونيا الشمالية
العالم مونديال قطر المانيا مقدونيا الشمالية

أربيل (كوردستان 24)- بات المنتخب الألماني أول المتأهلين إلى نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم بعد فوزه الساحق على مضيفته مقدونيا الشمالية 4-صفر الإثنين في سكوبي ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية. ورفع رصيده إلى 21 نقطة مستغلا خسارة أرمينيا أمام مضيفتها رومانيا صفر-1 حيث تراجعت إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة تاركة الثاني إلى رومانيا برصيد 13 نقطة.

بات المنتخب الألماني أول المتأهلين إلى نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم بفوزه الساحق على مضيفته مقدونيا الشمالية 4-صفر الإثنين في سكوبي ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية.

وانتظر المانشافت الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة في صالحه بتسجيله أربعة أهداف عن طريق كاي هافيرتس (50) وتيمو فيرنر (70 و74) وجمال موسيالا (84).

ورفعت ألمانيا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 21 نقطة مستغلة خسارة أرمينيا أمام مضيفتها رومانيا صفر-1 حيث تراجعت إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة تاركة الثاني إلى رومانيا برصيد 13 نقطة.

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