هوشيار زيباري: رئاسة الجمهورية ستبقى للكورد و"الديمقراطي" اثبت أنه عابر للقومية والجغرافيا

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اليوم الثلاثاء، ان منصب رئاسة الجمهورية سيبقى للكورد، لافتا الى ان الحزب الديمقراطي يُجري اتصالات مع كافة الكتل والأطراف العراقية.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان "كون رئاسة الجمهورية من حصة الكورد هو عرف سائد منذ عام 2003، ولكن من المبكر الحديث حاليا عن الشخصية التي من الممكن ان تشغل المنصب".

واكد زيباري ان الديمقراطي الكوردستاني يتقبل نتائج الانتخابات بصدر رحب، مشيرا الى ان الحزب يتواصل مع كتلة سائرون ودولة القانون وعزم، ومعظم الكتل التي خاضت الانتخابات ولكنه لم يدخل بعد في مباحثات جدية مع اي جهة.

واشار زيباري الى ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يدخل في اي تحالفات قبل الاتفاق على برنامج حكومي يتم فيه طرح مشاكل وأزمات العراقيين بشكل عام ومشاكل الاقليم بشكل خاص سواء مشكلة تثبيت الاعتراف بالاقليم ككيان سياسي دستوريا وحصة كوردستان من الموازنة التي هي حق دستوري ولا يجوز أن تكون جزء من المفاوضات.

ولفت زيباري الى ان هذه الانتخابات اثبتت ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليس حزبا قوميا اثنيا أو اقليميا، فقد قدم مرشحين في العديد من المناطق العراقية وقد نجح في ذلك.

ولفت زيباري الى ان هناك طرقا واساليب قانونية للطعن بنتائج الانتخابات ومنحق الجميع اتخذاها ولكن رفضها بشكل مجمل والتهديد باستخدام العنف والسلاح من شأنه أن خلق الفوضى ودفع البلاد نحو كوارث.

وقال "آمل ألا نشهد هذا السيناريو على الرغم من وجود اشارات غير مريحة من هذا الجانب".