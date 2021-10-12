مسرور بارزاني يوجه رسالة بعد "الفوز العظيم"

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة بمناسبة "الفوز العظيم" الذي حققه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات العراقية المبكرة.

وقال مسرور بارزاني في رسالته ان "فوز مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهذه النسب العالية من الاصوات في كركوك، دليل على وفاء جماهير كركوك للمنهج المقدس لبارزاني ومنهج المقاومة والروح الكوردية العالية".

وهنأ مسرور بارزاني في رسالته الرئيس مسعود بارزاني وقيادة واعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

واضاف "أهنئ بالنصر الكبير الذي تم تحقيقه في قلب كوردستان كركوك، وابارك للمرشحين الفائزين والذيهن هم ممثلون عن جماهير كركوك الذين اثبتوا مرة اخرى انهم اوفياء وان هوية كركوك كوردستانية".

وتابع مسرور بارزاني "أشكر الاخوات والاخوة الايزيديين الذين جددوا الدعم للحزب الديمقراطي الكوردستاني في سنجار، والذي هو حزبهم ومصدر قوتهم والذي من المؤكد انه سيواصل الدفاع عن حقوقهم".

واضاف "كما أهنئ كافة الفائزين الآخرين في هذه الانتخابات، وآمل أن نتمكن من العمل معا من أجل المصالح العليا للشعب والأمة ولتطبيق الدستور بأكمله، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وتطبيق الشراكة الحقيقية على مستوى العراق، بهدف تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية."