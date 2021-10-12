اقتصاد

حكومة كوردستان ترصد مخصصات مالية لتنفيذ مشروع خدمي في رانية

المبلغ سيتم صرفه على مراحل من الميزانية الاستثمارية لوزارة البلديات والسياحة
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رانية - صورة ارشيفية
رانية - صورة ارشيفية
کوردستان حكومة إقليم كوردستان رانية مشاريع استراتيجية

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت دائرة الإعلام والمعلومات الثلاثاء أن حكومة إقليم كوردستان رصدت مخصصات مالية لتنفيذ مشروع خدمي في منطقة رانية.

وقالت الدائرة في بيان إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وافق على تخصيص 382 مليون و900 ألف دينار لتنفيذ مشروع خدمي في جزء من حي دروازة في رانية.

وأضاف البيان أن المبلغ سيتم صرفه على مراحل من الميزانية الاستثمارية لوزارة البلديات والسياحة.

وأوضحت الدائرة أن هذا المشروع الخدمي يأتي في إطار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تقع في صلب عمل التشكيلة الوزارية التاسعة.

 

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