سیاسة

كورونا.. تراجع طفيف بالوفيات وارتفاع بالإصابات في كوردستان

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان صحة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الثلاثاء عن تراجع طفيف بالوفيات وارتفاع بالإصابات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت 1114 إصابة مؤكدة بالوباء و16 حالة وفاة في عموم محافظات الإقليم.

الإحصائية العامة

1- الفحوصات: (6131 فحصاً جديداً)

• (3785) أربيل

• (1200) السليمانية

• (568) دهوك

• (61) حلبجة

• (145) كرميان

• (372) رابرين

2. الإصابات: (1114 إصابة جديدة)

• (398) أربيل

• (402) السليمانية

• (137) دهوك

• (29) حلبجة

• (21) كرميان

• (127) رابرين

3. حالات الشفاء: (1883 حالة)

• (600) أربيل

• (543) السليمانية

• (654) دهوك

• (30) حلبجة

• (44) كرميان

• (12) رابرين

4. الوفيات: (16 وفاة)

• (5) أربيل

• (6) السليمانية

• (4) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

إجمالي التقرير

المحجورون: 2187

الفحوصات: 3214177

الإصابات: 344745

الشفاء: 317146

الراقدون: 21545

الوفيات: 6054

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