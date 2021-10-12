سیاسة

أمن أربيل يضبط 10 كيلوغرامات من المخدرات بـ"كمين محكم"

المعتقل أُحيل إلى المحكمة لينال جزاءه العادل وفق القانون.
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تم ضبط 10 كيلوغرام بحوزة التاجر في كمين محكم - صورة: مديرية مكافحة المخدرات
تم ضبط 10 كيلوغرام بحوزة التاجر في كمين محكم - صورة: مديرية مكافحة المخدرات
کوردستان إقليم كوردستان مخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة المخدرات الثلاثاء ضبط 10 كيلوغرامات من المخدرات في كمين محكم ضمن منطقة تقع ما بين أربيل ودهوك.

وقالت المديرية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن مفارزها نفذت اليوم عملية تمكنت خلالها من ضبط 10 كيلوغرامات من الهيروين.

وأضافت المديرية أن العملية تمت في كمين عند مفرق (باعدرى – شيخان)، وأشارت إلى أنها اعتقلت حائزها وهو من سكنة حاجياوه.

وأشارت إلى أن المعتقل أُحيل إلى المحكمة لينال جزاءه العادل وفق القانون.

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