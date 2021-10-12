سیاسة

مفوضية الانتخابات: النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون

"النتائج الأولية ليست نهائية، والنتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون".
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رئيس المفوضية جليل عدنان في مؤتمر صحفي عقده ببغداد
رئيس المفوضية جليل عدنان في مؤتمر صحفي عقده ببغداد
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء إن النتائج النهاية للانتخابات التي أجريت يوم الأحد ستعلن بالكامل بعد حسم الطعون.

وقال رئيس المفوضية جليل عدنان في مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن "النتائج الأولية كانت وفقاً لما ظهر في الأجهزة الإلكترونية الخاصة بتسريع النتائج".

وتابع "النتائج الأولية ليست نهائية، والنتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون".

وأشار إلى أن 3100 محطة سيتم فرزها يدويا في المركز الوطني ببغداد، مؤكداً أن الأصوات التي سيتم فرزها تمثل 6 بالمئة "وهي من تعرضت للعطل يوم التصويت".

وقال إن المحطات التي سيتم فرزها تمثل 60 ألف صوت موزعة على جميع المحافظات، وأردف "من يقول إن النتائج غير منسجمة مع أصواته يمكنه تقديم الطعن".

وأظهرت النتائج الأولية فوز الكتلة الصدرية بقيادة مقتدى الصدر في الانتخابات التي تعد الخامسة منذ عام 2003 والتي شهدت نسبة مقاطعة غير مسبوقة.

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