سیاسة

إقليم كوردستان يصدر إعفاءً جمركياً لاستيراد المبيدات الزراعية والبذور

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جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
کوردستان وزارة الزراعة والموارد المائية إقليم كوردستان مبيدات بذور

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان الثلاثاء إصدار إعفاء جمركي لاستيرادات المبيدات الزراعية البذور.

وجاء قرار الوزارة في إطار اجتماع عقده الوزيرة بيكرد طالباني مع مستشاري الوزارة ومديريها العامين، حسبما أفاد بيان رسمي.

وقالت بيكرد طالباني في بيان إنه تقرر إصدار إعفاء جمركي عن (السماد الكيميائي والمبيدات والبذور) بهدف خفض تكاليف زراعة الحبوب، ولا سيما القمح والشعير والمحاصيل الأخرى.

وأشارت إلى أن القرار يأتي كذلك من أجل تشجيع المزارعين وأصحاب العمل والمشاريع في إقليم كوردستان في خضم ارتفاع أسعار السماد والمبيدات والبذور في الأسواق العالمية في ظل ظاهرة الجفاف وارتفاع تكاليف الزراعة.

وأضاف أن وزارة الزراعة والموارد المائية طلبت من وزارة المالية والاقتصاد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء الإعفاء الجمركي على ضوء الاجتماع.

 

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