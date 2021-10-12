سیاسة

دبلوماسي غربي: قاآني تواجد في بغداد وقت إعلان النتائج الأولية

"سيفعلون كل ما في وسعهم لمحاولة تشكيل الكتلة الأكبر، على الرغم من أن ذلك سيكون صعباً إلى حد كبير بسبب سلطة الصدر"
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قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني - صورة ارشيفية
قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني - صورة ارشيفية
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قال دبلوماسي غربي الثلاثاء إن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني كان في بغداد وقت إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الأحد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الدبلوماسي الغربي قوله "وفقاً لمعلوماتنا، كان قاآني يحضر اجتماعاً مع (أحزاب الميليشيات الشيعية) أمس".

وتابع "سيفعلون كل ما في وسعهم لمحاولة تشكيل الكتلة الأكبر، على الرغم من أن ذلك سيكون صعباً إلى حد كبير بسبب سلطة الصدر".

وأظهرت النتائج الأولية فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد من المقاعد بحصولها على 73 مقعداً تليها كتلة تقدم التي يرأسها محمد الحلبوسي بـ38 مقعداً، فيما جاءت كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي في المركز الثالث بحصولها على 37 مقعداً.

وسبق أن نفت كل من طهران وبغداد علنا ​​وجود قاآني في العراق، لكن مصدرين إيرانيين أكدا وجوده في بغداد، وفقاً لوكالة رويترز.

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