السنغال أول المتأهلين إلى الدور النهائي في تصفيات مونديال 2022

أربيل (كوردستان 24)- بات المنتخب السنغالي أول المتأهلين إلى الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بفوزه على مضيفته ناميبيا 3-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة، ليحقق العلامة الكاملة من أربع مباريات.

ويُدين المنتخب السنغالي بهذا الفوز إلى لاعب ألانياسبور التركي فامارا ديديو الذي أحرز ثلاثية (22، 51، 84)، فيما سجل مهاجم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بيتر شالوليلي هدف ناميبيا اليتيم (27).

وبهذا الفوز، رفعت السنغال رصيدها إلى 12 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن ناميبيا صاحبة المركز الثاني، قبل جولتين من انتهاء المنافسات.

وتلعب لاحقاً في المجموعة نفسها، الكونغو مع توغو.

وعلى ملعب أولاندو في جوهانسبرغ، افتتح ديديو التسجيل في الدقيقة 22، عندما تواجد من دون رقابة داخل منطقة الجزاء، ليسجل برأسية من عرضية مهاجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بتسديدة يسارية رائعة من شالوليلي من مشارف منطقة الجزاء.

ومع فشل ناميبيا في استغلال الفرص، كان منتخب السنغال في المرصاد بإضافة هدف ثانٍ، برأسية ثانية من ديديو بعد عرضية ساليو سيس من الجهة اليسرى (51).

ووسط تألق حارس تشلسي الإنكليزي إدوار ميندي، عزز "أسود التيرانغا" النتيجة قبل ست دقائق من نهاية المباراة، عندما اجتمع ماني وديديو مجدداً، إذ أرسل مهاجم ليفربول عرضية أرضية من الجهة اليمنى استقبلها زميله وأودعها الشباك، ليؤكد تأهل السنغال إلى الدور النهائي في آذار/مارس المقبل.

وفي المجموعة السابعة، تصدرت غانا الترتيب مؤقتاً، بفوزها على مضيفتها زيمبابوي بهدف نظيف.

وارتقت غانا إلى قمة المجموعة بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن جنوب إفريقيا الثانية التي تستضيف إثيوبيا لاحقاً الثلاثاء.

سجل قائد غانا ولاعب أرسنال الإنكليزي توماس بارتي الهدف الوحيد من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء (31)، ليهدي منتخب بلاده فوزاً غالياً في الصراع على البطاقة الوحيدة المؤهلة عن المجموعة.

وقبل جولتين من النهاية، باتت زيمبابوي خارج اطار المنافسة حيث تتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات.