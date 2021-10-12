اليمن.. 300 قتيل في معارك جديدة جنوب مأرب خلال 48 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تفيد الأنباء الواردة من اليمن بقتل نحو 300 مسلح من الحوثيين في اليمن خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية مع احتدام المعارك في محيط مدينة مأرب.

وبحسب مصادر محلية فقد صعّد الحوثيون في شباط فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين.

يأتي هذا بينما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية مقتل أكثر من 134 مسلّحا من المتمردين الحوثيين خلال الساعات الـ24 الأخيرة إثر قصف جوي في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب.

وأوضح التحالف أن "الميليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات الإغاثية والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين المحاصرين" في العبدية.

وأعلن التحالف يوم الاثنين عن مقتل 156 حوثياً في المنطقة ذاتها التي يحاصرها الحوثيون.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، كما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: أ ف ب + وكالات يمنية