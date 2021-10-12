سیاسة

اليمن.. 300 قتيل في معارك جديدة جنوب مأرب خلال 48 ساعة

author_image Kurdistan24 اربیل
مقاتلون موالون للحكومة اليمنية في محافظة مأرب/ ا ف ب/ارشيف
مقاتلون موالون للحكومة اليمنية في محافظة مأرب/ ا ف ب/ارشيف
الشرق الاوسط اليمن السعودية ايران حوثيون

أربيل (كوردستان 24)- تفيد الأنباء الواردة من اليمن بقتل نحو 300 مسلح من الحوثيين في اليمن خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية مع احتدام المعارك في محيط مدينة مأرب.

وبحسب مصادر محلية فقد صعّد الحوثيون في شباط فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين.

يأتي هذا بينما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية مقتل أكثر من 134 مسلّحا من المتمردين الحوثيين خلال الساعات الـ24 الأخيرة إثر قصف جوي في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب.

وأوضح التحالف أن "الميليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات الإغاثية والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين المحاصرين" في العبدية.

وأعلن التحالف يوم الاثنين عن مقتل 156 حوثياً في المنطقة ذاتها التي يحاصرها الحوثيون. 

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، كما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: أ ف ب + وكالات يمنية

موضوعات ذات صلة
العالم

النقد الدولي يتوقع تراجع أسعار الطاقة بحلول مطلع 2022
  32 دقائق
الشرق الاوسط

بـ"مكب نفايات".. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة الليبية
  37 دقائق
العراق

دبلوماسي غربي: قاآني تواجد في بغداد وقت إعلان النتائج الأولية
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف