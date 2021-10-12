ریاضة

فوز الأردن على أوزبكستان في ختام دورته الودية الثلاثية

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- فاز منتخب الأردن على نظيره الأوزبكي 3-صفر على استاد عمان الدولي الثلاثاء، في ختام البطولة الودية الثلاثية التي استضافها على أراضيه.

وكان منتخب الأردن افتتح الدورة بفوز الأربعاء الماضي على ماليزيا 4-صفر، فيما فازت أوزبكستان على ماليزيا 5-1.

ومنح بهاء فيصل التقدم لـ"النشامى" مستغلاً تمريرة عرضية من موسى التعمري، ليسدد أرضية زاحفة في المرمى (30).

وضاعف المدافع عبدالله نصيب التقدم عندما تابع برأسية كرة ثابتة نفذها بهاء عبد الرحمن داخل منطقة الجزاء (57)، قبل أن يسجّل البديل حمزة الدردور الهدف الثالث، بعدما تلقى تمريرة من أحمد سريره، ليضع الكرة من فوق الحارس في الشباك (83).

وتدخل هذه الدورة في إطار استعداد منتخب الأردن للمشاركة في كأس العرب الني تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة أواخر الشهر المقبل، حيث أوقعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب والسعودية وفلسطين، ويسبقها معسكر تدريبي خارجي يتضمن مباراتين دوليتين وديتين أمام كوسوفو وبيلاروسيا.

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