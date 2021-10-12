سیاسة

البنتاغون يعلق على اعتقال "الجبوري" ويؤكد: باقون بدعوة بغداد

أشارت ماكنولتي إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن باقٍ في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لضمان عدم عودة تنظيم داعش.
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المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي
المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي
العراق العراق

أربيل (كوردستان 24)- علقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء على اعتقال نائب زعيم داعش سامي جاسم محمد الجبوري، مشيرة إلى أن التنظيم ما زال يشكل خطراً على العراقيين.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي لقناة العربية إن "واشنطن ستواصل دعم الحكومة العراقية لضمان عدم عودة تنظيم داعش".

وتابعت "ما زال داعش يشكل خطراً للعراقيين".

وأشارت ماكنولتي إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن باقٍ في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لضمان عدم عودة تنظيم داعش.

وسامي الجبوري هو المشرف المالي لتنظيم داعش ونائب أبو بكر البغدادي، وهو عضو قديم في تنظيم القاعدة في العراق. ولعب دوراً فعالاً في إدارة الشؤون المالية لعمليات داعش.

وشغل الجبوري منصب "نائب" داعش في جنوب الموصل في عام 2014، وشغل منصب "وزير مالية" داعش، وأشرف على عمليات التنظيم المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن.

وفي أيلول سبتمبر 2015، وضعته وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة "الإرهابيين العالميين"، وفي آب أغسطس 2019، أعلنت واشنطن عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تكشف عن موقعه.

 

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