اقتصاد

ارتفاع جديد للدولار في تعاملات الأربعاء بإقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان بورصة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء قفزة جديدة أمام العملة المحلية في معظم أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148200 دينار

100 يورو = 171300 دينار

100 جنيه إسترليني = 199000 دينار

100 ليرة تركية = 16400 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2080 دينار

أسعار الذهب في تعاملات الأربعاء بإقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 420000 دينار

مثقال عيار 21 = 370000 دينار

مثقال عيار 18 = 315000 دينار

 

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