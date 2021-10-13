ارتفاع جديد للدولار في تعاملات الأربعاء بإقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء قفزة جديدة أمام العملة المحلية في معظم أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148200 دينار
100 يورو = 171300 دينار
100 جنيه إسترليني = 199000 دينار
100 ليرة تركية = 16400 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2080 دينار
أسعار الذهب في تعاملات الأربعاء بإقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 420000 دينار
مثقال عيار 21 = 370000 دينار
مثقال عيار 18 = 315000 دينار