صحة وبیئة

إقليم كوردستان يسجل قفزة قياسية في وفيات كورونا

تم تسجيل في الفترة نفسها 1099 إصابة مؤكدة بالوباء في عموم المحافظات، مع تعافي 1805 شخصاً.
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأربعاء تسجيل قفزة قياسية في أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن 26 شخصاً توفوا بسبب الفيروس بينهم 8 في أربيل 7 في السليمانية و7 في دهوك و3 في كرميان و1 في رابرين.

وأضافت الوزارة أن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 1099 إصابة مؤكدة بالوباء في عموم المحافظات، مع تعافي 1805 شخصاً.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عوم إقليم كوردستان إلى 345844 حالة، فضلاً عن 318951 حالة شفاء، و6080 وفاة لغاية الآن.

 

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