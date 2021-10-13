كركوك.. القوات العراقية تسحب أفرادها من الأحياء الكوردية بعد عودة الهدوء

أربيل (كوردستان 24)- بدأت القوات العراقية بسحب وحداتها العسكرية والأمنية التي انتشرت بكثافة في الأحياء الكوردية بمحافظة كركوك.

واعتقلت القوات العراقية ما لا يقل عن 50 مواطناً كوردياً الليلة الماضية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بجهود رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اتصال هاتفي الوضع في كركوك.

وجاء الاتصال بعد أن حاول البعض تعكير أجواء نجاح العملية الانتخابية في عموم البلاد.

واتفق الجانبان على ضرورة عدم السماح لأي شخص أو طرف بإحداث الفوضى والأذى للسكان المحليين والممتلكات العامة في كركوك.

وقرر رئيس الوزراء الاتحادي الإفراج عن جميع المتعقلين في كركوك.

ورحب رئيس حكومة إقليم كوردستان بقرار الكاظمي، وكتب لاحقاً على حسابه في تويتر أنه تحدث إلى الكاظمي حول ضرورة "استعادة السلام" في كركوك.