رئيس اقليم كوردستان وبلاسخارت يبحثان نتائج الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني و الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق قبل ايام.

وخلال الاجتماع نوقش سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة ونتائجها، والأوضاع في العراق بصورة عامة، والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في البلد.

وعبر الجانبان عن الأمل في أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى تشكيل حكومة تستجيب لمطالب وتطلعات وتوقعات كل مكونات العراق وتوفر الأمان والاستقرار والخدمات للعراقيين، واتفق الجانبان على ضرورة حسم الطعون والملاحظات على نتائج الانتخابات بالسبل القانونية.

من جانبه، شكر نيجيرفان بارزاني السيدة بلاسخارت وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) وبارك دورهم المشهود في مراقبة عملية التصويت ومساعداتهم ودعمهم للعراق.