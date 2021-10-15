مقتل نائب بريطاني محافظ طعناً خلال تجمع انتخابي

أربيل (كوردستان 24)- تعرّض النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس إلى الطعن "مرّات عدة" الجمعة أثناء حضوره تجمّعا في دائرته الانتخابية في جنوب شرق انكلترا.

وأكدت الشرطة أنه تم استدعاء عناصرها بعد ورود معلومات عن عملية طعن، لكن من دون أن تذكر أميس بالاسم.

وأفادت أنه "تم توقيف رجل بعد مدة قصيرة ولا نبحث عن غيره".

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن النائب المطعون توفي متأثراً بجراحه.

وكان أميس يعقد لقاء أسبوعيا روتينيا مع ناخبين في دائرته في "كنيسة بيلفيرز الميثودية" في بلدة لي-أون-سي الصغيرة.

بدوره، وصف زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الأنباء بـ"المروعة والصادمة".