اقتصاد

تخصيص أكثر من 15 مليار دينار لتنفيذ حزمة مشاريع في كرميان

المبلغ المخصص سيتم صرفه على مراحل من الميزانية الاستثمارية لإدارة كرميان.
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أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات الجمعة إن حكومة إقليم كوردستان خصصت أكثر من 15 مليار دينار لتنفيذ حزمة مشاريع في منطقة كرميان.

وأضافت الدائرة في بيان "انطلاقاً من المصلحة العامة وتنفيذاً لبرنامج عمل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان وسعياً لتقديم أفضل الخدمات لمواطني كوردستان، قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تخصيص وصرف 15,826,000,000 مليار دينار لتنفيذ العديد من المشاريع في إدارة كرميان بمختلف القطاعات، ومنها (الطرق والمياه والصحة والبلديات والتربية والري والكهرباء والإعمار)".

وأضاف البيان أن المبلغ المخصص سيتم صرفه على مراحل من الميزانية الاستثمارية لإدارة كرميان.

 

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