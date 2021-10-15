بوتين يحذّر من احتشاد عناصر داعش في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن مئات المقاتلين الموالين لداعش يحتشدون في شمال أفغانستان، في وقت تستعد موسكو لاستضافة محادثات دولية بشأن البلد المضطرب الأسبوع المقبل.

وستنضم الولايات المتحدة والصين وباكستان إلى محادثات الثلاثاء التي ستبحث استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، وفق ما أعلن موفد الكرملين الخاص المعني بالملف الأفغاني زامير كابولوف.

وفي اليوم التالي، ستناقش طالبان وأطراف إقليمية مؤثرة مع مسؤولين روس كيفية جمع المساعدات الدولية لتجنّب أزمة إنسانية.

وصرّح بوتين في اجتماع عقد عبر الفيديو مع قادة دول أخرى كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي "بحسب معلوماتنا الاستخباراتية، يبلغ عدد عناصر تنظيم داعش وحدهم في شمال أفغانستان حوالى ألفي شخص".

وأشار إلى أنهم كانوا يخططون للتنقل بين دول وسط آسيا السوفياتية سابقا مدّعين أنهم لاجئون.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حذّر بوتين من التهديد الماثل من عبور مقاتلين مخضرمين من سوريا والعراق على ارتباط بتنظيم داعش إلى أفغانستان، فيما أشارت الخارجية الروسية إلى أنها تتوقع أن تتعامل طالبان، التي سيطرت مؤخرا على البلاد، مع التهديد.

ولفت بوتين الجمعة إلى أن قادة داعش في أفغانستان يسعون لتوسيع نطاق نفوذ المجموعة المتطرفة في أنحاء دول سوفياتية سابقة في وسط آسيا، وهي منطقة تعتبرها موسكو باحة خلفية لها، لإثارة نعرات دينية وعرقية.

وتسعى طالبان، التي سيطرت على كابول بعدما أطاحت بالحكومة المؤيدة للغرب في منتصف آب اغسطس، إلى الحصول على اعتراف دولي ومساعدات.