عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري داخل مسجد بأفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- هاجم انتحاريون مسجدا شيعيا في قندهار أثناء صلاة الجمعة، وفق ما أفاد مسؤولون من حركة طالبان، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 74 بجروح.

ويأتي الهجوم بعد أسبوع تماما من هجوم انتحاري استهدف مصلّين شيعة في مدينة قندوز وتبناه تنظيم داعش.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن اعتداء قندهار، التي لطالما اعتبرت معقلا لطالبان.

وأفاد مسؤول محلي في حركة طالبان "تظهر معلوماتنا الأولية أن انتحاريا فجّر نفسه داخل المسجد. فتحنا تحقيقا للكشف عن مزيد من المعلومات".

وأفاد طبيب في مستشفى "ميرويس" المركزي أن "المستشفى استقبل 33 جثة و74 جريحا حتى الآن".

ويشكّل الشيعة 10 في المئة تقريبا من سكان أفغانستان وهم بغالبيتهم من الهزارة، وهي مجموعة عرقية مضطهدة منذ عقود في أفغانستان.

وفي تشرين الأول أكتوبر 2017، هاجم انتحاري مسجدا شيعيا غرب كابول، ما أسفر عن مقتل 56 شخصا وإصابة 55 بجروح.