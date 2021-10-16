اقتصاد

ألمانيا.. مشاركة مميزة لشركات كوردستانية بمعرض "أنوغا 2021"

يعتبر "أنوغا" أحد أكبر المعارض السنوية في العالم وتشارك فيه مئات الشركات العالمية وتعرض ما لذ وطاب من منتجاها الغذائية على مدى خمسة أيام
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جانب من المعرض
جانب من المعرض
کوردستان معرض أنوغا 2021

أربيل (كوردستان 24)- عرضت الشركات الكوردستانية أصنافها ومنتجاتها الغذائية خلال مشاركتها في معرض الأغذية "أنوغا 2021" الذي تستضيفه مدينة كولونيا الألمانية في الفترة ما بين 9 و13 من تشرين الأول أكتوبر الجاري.

وشاركت عدة شركات كوردستانية، خلال أيام فعاليات المعرض، في عرض كل ما يتعلق بالمنتجات الغذائية والأطعمة التي لا تخلو من الإبداع.

ويعتبر "أنوغا" أحد أكبر المعارض السنوية في العالم وتشارك فيه آلاف الشركات العالمية، حيث تعرض ما لذ وطاب من منتجاها الغذائية على مدى خمسة أيام.

كذلك يهدف معرض "أنوغا 2021" إلى تحقيق تجمّع مادي وتوفير منتدى للاجتماعات وجهاً لوجه، والحفاظ على الاتصالات وبناء علاقات عمل مستدامة، إضافة لتوفير عشرات المعارض التجارية تحت سقف واحد وربط العرض والطلب، وتقدم تجارب تذوّق متنوعة.

وقال رجل الأعمال الكوردي المشارك في المعرض أحمد داود لكوردستان 24، "نهدف من خلال مشاركتنا في معرض كولونيا إلى خلق أفضل أشكال التعاون مع الشركات العالمية".

ويقام معرض "أنوغا 2021" في 11 قاعة مؤلفة من ثلاثة طوابق بمشاركة 6680 شركة أغذية من 91 دولة.

وقال سليمان عمر، وهو أحد المشاركين في المعرض، "هناك العديد من الشركات الكوردستانية مشاركة في المعرض منها من شمال كوردستان (المناطق الكوردية في تركيا) بالإضافة إلى إقليم كوردستان".

وتقع مدينة كولونيا على النهر الراين، وهي رابع مدينة ألمانية من حيث عدد السكان، إذ يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، وتتوسط مدينتي بون ودوسلدورف.

ويعود تاريخ كولونيا إلى العصر الروماني، وتعتبر مركزاً ثقافياً وإعلامياً وأكاديمياً في ألمانيا، ففيها عدد كبير من محطات التلفاز العامة والخاصة والصحف ودور النشر. ويقام فيها كل عام مهرجان الشوكولاته ومهرجان التنكر وتعود تسمية ماء الحلاقة كولونيا إلى المدينة أيضاً.

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