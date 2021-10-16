أمن

مقتل جنديين تركيين وجرح أربعة آخرين بانفجار في إدلب السورية

سبق أن تعرضت القوات التركية إلى هجمات مماثلة في شمال غرب سوريا. وقتل ضابطان تركيان الأسبوع الماضي في هجوم صاروخي موجه شمال حلب
author_image Kurdistan24 اربیل
سوریا تركيا سوريا الحدود

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل جنديين تركيين وإصابة أربعة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة على دورية تركية مساء الجمعة في إدلب شمال غرب سوريا.

وتبنت جماعة تطلق على نفسها "أنصار أبو بكر الصديق" الهجوم، وفقاً لتقارير محلية دون أن يتسنى معرفة هوية تلك الجماعة على وجه الدقة.

وسبق أن تعرضت القوات التركية إلى هجمات مماثلة في شمال غرب سوريا. وقتل ضابطان تركيان الأسبوع الماضي في هجوم صاروخي موجه شمال حلب.

وأنحت تركيا باللائمة على قوات سوريا الديمقراطية التي نفت بدورها أي ضلوعها في الهجمات الأخيرة التي وقعت في المناطق الحدودية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوح الأسبوع الماضي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة" للقضاء سريعاً على التهديدات ضد قواته، بعد الهجمات الأخيرة.

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

كوردستان ترد على ائتلاف النصر: تصريحاتك تغطية على انكساراتك
  17 دقائق
کوردستان

نيجيرفان بارزاني يصل إلى الدوحة
  1 ساعات
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل بطريرك كنيسة المشرق الآشورية
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف