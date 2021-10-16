مقتل جنديين تركيين وجرح أربعة آخرين بانفجار في إدلب السورية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل جنديين تركيين وإصابة أربعة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة على دورية تركية مساء الجمعة في إدلب شمال غرب سوريا.

وتبنت جماعة تطلق على نفسها "أنصار أبو بكر الصديق" الهجوم، وفقاً لتقارير محلية دون أن يتسنى معرفة هوية تلك الجماعة على وجه الدقة.

وسبق أن تعرضت القوات التركية إلى هجمات مماثلة في شمال غرب سوريا. وقتل ضابطان تركيان الأسبوع الماضي في هجوم صاروخي موجه شمال حلب.

وأنحت تركيا باللائمة على قوات سوريا الديمقراطية التي نفت بدورها أي ضلوعها في الهجمات الأخيرة التي وقعت في المناطق الحدودية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوح الأسبوع الماضي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة" للقضاء سريعاً على التهديدات ضد قواته، بعد الهجمات الأخيرة.